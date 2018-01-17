Yahudiler Mescid'i Aksa'ya Zorla Girip İbadet Etti
- Yahudiler Mescid'i Aksa'ya zorla girip ibadet ettiKUDÜS - Yahudi yerleşimciler İsrail güvenlik güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek içeride ibadet yaptı.
- Yahudiler Mescid'i Aksa'ya zorla girip ibadet etti
KUDÜS - Yahudi yerleşimciler İsrail güvenlik güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek içeride ibadet yaptı.
İslami Vakıflar Yönetiminden Firas Dibs Yahudi yerleşimcilerin Megarip kapısından İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve içeride ibadet ettiğini söyledi.
İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya girerek ibadet yapan Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'nın muhafızları ve Müslümanlar tarafından dışarı çıkarıldı.
Yahudilerin dışarı çıkarılması sırasında gerginlik yaşandı. Müslümanlar tekbir getirerek Yahudilerin mescidi Aksa'da ibadet yapmalarını protesto etti.
Mescid-i Aksa tarihinde ilk defa Yahudi bir grup mescidin içinde ibadet etmiş oldu.