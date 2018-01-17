Yahudiler Mescid'i Aksa'ya Zorla Girip İbadet Etti

- Yahudiler Mescid'i Aksa'ya zorla girip ibadet etti

KUDÜS - Yahudi yerleşimciler İsrail güvenlik güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek içeride ibadet yaptı.

İslami Vakıflar Yönetiminden Firas Dibs Yahudi yerleşimcilerin Megarip kapısından İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve içeride ibadet ettiğini söyledi.

İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya girerek ibadet yapan Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'nın muhafızları ve Müslümanlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Yahudilerin dışarı çıkarılması sırasında gerginlik yaşandı. Müslümanlar tekbir getirerek Yahudilerin mescidi Aksa'da ibadet yapmalarını protesto etti.

Mescid-i Aksa tarihinde ilk defa Yahudi bir grup mescidin içinde ibadet etmiş oldu.