Yahudiler, Burc Halife önünde Hanuka Bayramı'nı kutladı
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Yahudiler, Burc Halife önünde Hanuka Bayramı'nı kutladı

10.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:03
Yahudiler, Burc Halife önünde Hanuka Bayramı'nı kutladı

Yahudiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife önünde Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Yahudiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife önünde Hanuka Bayramı'nı kutladı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından Yahudiler, Dubai Emirliği'ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife önünde Hanuka Bayramı'nı kutladı. Konser eşliğinde yapılan kutlamaya çok sayıda kişi katıldı. Bugün başlayan ve Yahudilerin en önemli bayramlarından olan Hanuka, 8 gün boyunca sürecek.

Öte yandan geçtiğimiz 15 Eylül'de İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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