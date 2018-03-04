Yahudi Yerleşimcilerin Mezarlarının Yüzde 40'ı Filistinlilerin Arazilerinde"

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimcilerin mezarlarının yüzde 40'ının Filistinlilere ait araziler üzerine yapıldığı bildirildi.

İsrail gazetesi Haaretz, bugünkü sayısında İsrailli insan hakları kuruluşu Kerem Navot'un hazırladığı bir araştırmayı okurlarıyla paylaştı.

Batı Şeria'da Filistinlilerin özel mülkleri üzerine yapılmış Yahudi yerleşimcilere ait 600'den fazla mezar bulunduğu ifade edilen araştırmada, bu özel mülklerin içinde İsrail yönetiminin el koyduğu arazilerin de olduğu belirtildi.

Bu mezarların, Yahudi yerleşim birimlerine yakın Filistin mülkleri üzerine yapıldığı ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci mezarlarının yüzde 40'ını oluşturduğu kaydedilen araştırmada, ocak ayı sonlarında Nablus'ta öldürülen hahamın mezarının da yaşadığı yerleşim biriminin yakınındaki tartışmalı araziler üzerine kurulduğu bilgisi verildi.

İsrail Sivil İdaresi'nin ise mezarların yapımı için izin verilip verilmediğine ilişkin gazetenin yönelttiği sorulara cevap vermeyi kabul etmediği aktarıldı.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.