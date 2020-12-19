Yahudi yerleşimcilerden koyun arama bahanesiyle Filistinlilerin evlerine baskın
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Yahudi yerleşimcilerden koyun arama bahanesiyle Filistinlilerin evlerine baskın

19.12.2020 22:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:50
Yahudi yerleşimcilerden koyun arama bahanesiyle Filistinlilerin evlerine baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı Yahudi yerleşimciler, "çalınan koyunlarını arama" bahanesiyle Filistinlilerin evlerine saldırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı Yahudi yerleşimciler, "çalınan koyunlarını arama" bahanesiyle Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Filistinli aktivist Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca silahlı Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güney kesimindeki Yatta beldesinde Filistinli 6 ailenin yaşadığı bir yerleşim bölgesine saldırdığını belirtti.

Yerleşimcilerin aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 30 nüfuslu bölgede "çalınan koyunlarını arama" bahanesiyle Filistinli ailelerin evlerine baskın düzenlediğini söyleyen Amur, olay sırasında İsrail askerlerinin bölgeye geldiğini ancak hiçbir şey yapmadıklarını ekledi.

Öte yandan Filistinli aktivist İsa Amr, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Rumeyde mahallesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinli Ebu Iyşe ailesinin evine saldırdığını, evde bulunan bir kişiyi darbettiğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin ayrıca mahalledeki bazı yolları kapattığını ve Filistinlilere hakaret ettiğini aktaran Amr, İsrail askerlerinin mahalleye geldiğini ancak saldırgan yerleşimcilere hiçbir şey yapmadığını ve yolları da uzun süre kapatmalarına göz yumduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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