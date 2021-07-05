Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Hz. Yunus Camii'ne baskın: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Hz. Yunus Camii'ne baskın: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hz. Yunus Camii'ne baskın düzenlemesinin ardından Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede 7 Filistinli yaralandı.

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hz. Yunus Camii'ne baskın düzenlemesinin ardından Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede 7 Filistinli yaralandı.

Yahudi yerleşimciler, Talmudik ayinlerini gerçekleştirme gerekçesiyle İsrail askerlerinin eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasındaki Hz. Yunus Camii'ne baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerlerinin Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi. Arbede sonucu 7 Filistinlinin yaralandığı aktarılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Hz. Yunus Camii'ne baskın: 7 yaralı
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Hz. Yunus Camii'ne baskın: 7 yaralı
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Hz. Yunus Camii'ne baskın: 7 yaralı
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Hz. Yunus Camii'ne baskın: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Civan Canova Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Hz. Yunus Camii'ne baskın: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:43:15. #1.16#

title