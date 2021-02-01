Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı
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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

01.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:54
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde Filistinlilere ait çok sayıda araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde Filistinlilere ait çok sayıda araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Selfit'e bağlı Kifl Haris Beldesi Belediye Başkanı İsam Ebu Yakub, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabahın erken saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Ebu Yakub, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan ve camlarını kıran Yahudi yerleşimcilerin, 15 araca da zarar verdiğini kaydetti.

Belde halkının İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilere karşılık verdiğini ifade eden Ebu Yakub, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudilerin zaman zaman beldeye bu tür saldırılarda bulunduğunu aktardı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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