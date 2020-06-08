Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı
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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı
08.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:15

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı El-Seviye beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi.

Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, 8 araca da zarar verdi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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