Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı
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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı
13.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:42

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beyteyn beldesine sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi.

Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin mülklerine de zarar verdi.

Yerleşimciler, duvarlara yazdıkları sloganlarda dün sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesinde kafasına atılan taş sonucu hayatını kaybeden Amit Ben-Ygal isimli İsrail askerinin intikamını alacakları tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyteyn beldesine gittiği ve olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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