Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da bir camiye ırkçı saldırı
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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da bir camiye ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir caminin müştemilatını ateşe vermeye çalışırken, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

27.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:53

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir caminin müştemilatını ateşe vermeye çalışırken, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Ramallah'ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve'l İhsan Camisi'nin müştemilatını ateşe verdi.

Caminin abdesthane bölümünün çıkan yangında zarar gördüğünü aktaran görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin caminin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdığını belirtti.

Filistin Vakıflar Bakanlığından kınama

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakan Vekili Hussam Eburrab, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ırkçı saldırının tüm sorumluluğu bu terörist gruplara açıkça destek veren işgalci İsrail devletine aittir." ifadelerini kullandı.

Eburrab, Yahudi yerleşimcilerin saldırısını kınayarak, uluslararası topluma ve ilgili uluslararası kurumlara, Müslümanların mukaddesatına saldıran bu grupları durdurma çağrısında bulundu.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da bir camiye ırkçı saldırı

Kaynak: AA

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