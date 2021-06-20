Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | 3. Sayfa

- Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı.

- Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı

KUDÜS - Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail tarafından tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Muna el-Kurd yaptığı açıklamada, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin mahalle sakinlerine biber gazı kullanarak saldırdığını belirtti. İsrail güçleri de mahalleye dayanışma için gelen eylemcileri zorla dışarı çıkararak, mahalle sakinlerinin, ambulans ekiplerinin ve gazetecilerin meydanlarda toplanmasını engelledi.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956'dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948'den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor. İsrail'in işgal planları geçtiğimiz haftalarda Filistinliler ile İsrail arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.

Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı
Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı
Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı
Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Burcu Biricik Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Fatih Terim Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 00:14:50. #1.15#

title