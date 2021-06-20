Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı

- Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı.

- Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı

KUDÜS - Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail tarafından tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Muna el-Kurd yaptığı açıklamada, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin mahalle sakinlerine biber gazı kullanarak saldırdığını belirtti. İsrail güçleri de mahalleye dayanışma için gelen eylemcileri zorla dışarı çıkararak, mahalle sakinlerinin, ambulans ekiplerinin ve gazetecilerin meydanlarda toplanmasını engelledi.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956'dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948'den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor. İsrail'in işgal planları geçtiğimiz haftalarda Filistinliler ile İsrail arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah