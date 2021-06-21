Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı: 2 yaralı
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Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | 3. Sayfa

- Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı: 2 yaralı Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı.

- Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı: 2 yaralı

KUDÜS - Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, 2 Filistinli ise gözaltına alındı.

Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail tarafından tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, 2 Filistinli ise gözaltına alındı. İsrail güçleri, Yahudi yerleşimciler ile karşı karşıya gelen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail güçleri tarafından 34 gündür beton çevresi bloklarla kapatılan Şeyh Cerrah'a mahalle sakinleri dışında kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956'dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948'den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor. İsrail'in işgal planları geçtiğimiz haftalarda Filistinliler ile İsrail arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.

Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı: 2 yaralı
Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı: 2 yaralı
Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı: 2 yaralı
Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

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