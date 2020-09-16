Yahudi yerleşimciler İsrail'de bir Filistinliyi yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yahudi yerleşimciler İsrail'de bir Filistinliyi yaraladı

Bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail'de çalışan Filistinli bir genci bıçakla yaraladı.

Yahudi yerleşimciler İsrail'de bir Filistinliyi yaraladı
16.09.2020 22:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:50

Bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail'de çalışan Filistinli bir genci bıçakla yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde yaşayan ve İsrail'in Usdud (Aşdod) kentinde çalışan 30 yaşındaki İsa Ebu Helil, bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradı.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Ebu Helil, hastanede tedavi altına alındı.

İsrail makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ferhat Göçer Burak Özçivit Aytaç Ağırlar Gonca Vuslateri
Spor Tisserand Jose Sosa Eddie Newton Josef De Souza Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Erkek Bursa Meriç Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yahudi yerleşimciler İsrail'de bir Filistinliyi yaraladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 22:51:19. #1.15#
title