Yahudi Yerleşimciler İbrahim Camii'ne İsrail Bayrakları Astı

İsrail'in Filistin'i işgal ettiği ve İsrail devletinin kurulmasının 70. yılını kutlayan El Halil'deki Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin desteğinde İbrahim Camii'ne girerek etrafına İsrail bayrakları astı. Yahudi yerleşimciler bu sırada okunan ezanı de engellediler.

Yahu Yerleşimciler Batı Şeria'nın El Halil şehrinde dün akşam yaptıkları kutlama törenlerinde yüzlerce havai fişek de kullandı.

İsrail güvenlik güçleri İbrahim Camii'ne giden yola da çok sayıda güvenlik görevlisi yerleştirerek bölgeyi Müslümanlara tamamen kapattı. Yahudi yerleşimciler İbrahim Camii'nde çok sayıda İsrail bayrağı açtı. - EL HALİL