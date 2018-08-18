Yahudi Yerleşimciler, Filistinlilerin Zeytin ve Üzüm Ağaçlarına Saldırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında, Filistinlilere ait onlarca zeytin ve üzüm ağacını kesti ve tahrip etti.

Yahudi yerleşimciler tarafından zarar verilen zeytin bahçelerinden birinin sahibi Mahmud Semhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir grup Yahudi yerleşimci, Ras Karkar köyündeki zeytin ve üzüm bahçelerine saldırdı. Yahudi yerleşimciler, bahçelerdeki onlarca zeytin ve üzüm ağacını kesti ve tahrip etti." dedi.

Semhan, Yahudi yerleşimcilerin aynı zamanda yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını köklerinden sökerek parçaladığını, bahçede bulunan bir su kuyusunu da tahrip ettiklerini kaydetti.

Yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığı Ramallah'ın batı bölgesinde, aynı zamanda 8 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Buralarda yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin köylerine saldırıyor ve halkın mülklerine sürekli zarar veriyor.

Kendilerine "Bedel Ödetme Grupları" adını veren Yahudi yerleşimcilerin, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin köylerine ve mülklerine düzenledikleri saldırılar, dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor.

İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.