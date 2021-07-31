Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti
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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti.

Filistinli aktivist Ahmet Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Beytullahim'e bağlı El-Hızır beldesinde Filistinlilere ait 140 zeytin ağacını püskürttükleri çok miktardaki tarım ilaçlarıyla itlaf ettiklerini belirtti.

Zeytin ağaçlarının 8 dönüm arazi üzerinde dikili ve ortalama 4 yaşında olduğunu ifade eden Salah, Yahudi yerleşimcilerin çevredeki Neve Daniel ile Elazar Yahudi yerleşim birimleri sakinleri olduğunu kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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