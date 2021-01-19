Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 100 zeytin fidanını söktü

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesi kırsalında Filistinli çiftçiye ait 100 zeytin fidanını söktü.

Yerel kaynaklar, fidanları söken Yahudi yerleşimcilerin Yatta beldesi yakınında yer alan Avigal yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden olduklarını belirtti.

Sökülen 100 fidanın 3 yıllık olduğu ve tarlanın sahibi Filistinlinin saldırıyı şikayet için İsrail polisine başvurduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci