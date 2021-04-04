Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarını kesti
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Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarını kesti

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli çiftçilere ait 100 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli çiftçilere ait 100 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Yahudi yerleşimciler Nablus'un güneyindeki Kusra beldesi kırsalında Filistinli çiftçilere ait araziye saldırdı.

Haberde, yerleşimcilerin Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını kestiği aktarıldı.

Kusra Belde Belediye Meclis Üyesi İmad Hasan, Yahudi yerleşimcilerin çevredeki illegal Esh Kodesh Yahudi yerleşim birimi sakini olduklarını söyledi.

Zeytin ağaçlarının Cevad Cemil, Hasan ve Abdulazim Ebu Lafi'ye ait olduğunu belirten Hasan, bir grup Yahudi yerleşimcinin de dün akşam İsrail askerleri korumasında beldedeki elektrik şebekesini tahrip ettiğini kaydetti.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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