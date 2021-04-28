Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 aracı yaktı
Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt İksa beldesi yakınında Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.
Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt İksa beldesi yakınında Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.
Yerel kaynaklar, fanatik Yahudi yerleşimcilerin gece saatlerinde Beyt İksa beldesi yakınında park edilmiş 3 aracı kundakladığını, bazı araçların da camlarını kırdığını belirtti.
Araçların ateşe verildiği yola Filistinlileri hedef alan ırkçı sloganlar yazan saldırganların belde yakınındaki yasa dışı Ramot Yahudi yerleşim biriminden oldukları ifade edildi.
Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistinlilerin yaşadığı yerleşimlere de saldırılar gerçekleştiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı