Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı

17.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:00
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlere saldırarak bir kız çocuğunu yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlere saldırarak bir kız çocuğunu yaraladı.

Nablus'a bağlı Madama Beldesi Belediye Meclis Üyesi İhab el-Kat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20'den fazla Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait evlere taş atarak zarar verdiğini, bazı evleri de kundaklama girişiminde bulunduğunu belirtti.

Grubun taşlarla saldırdığı evlerden birinde 11 yaşındaki bir kız çocuğunu da kaçırmaya çalıştığını aktaran Kat, ailenin direnmesi üzerine yerleşimcilerin, çocuğun yüzüne taş atarak yaraladığını söyledi.

Filistinli yetkili, yaralı çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını dile getirdi.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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