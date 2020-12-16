Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına el koydu
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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına el koydu

16.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:49
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına el koydu

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, İsrail askerlerinin korumasında Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için Filistinlilere ait topraklara el koydu.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, İsrail askerlerinin korumasında Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için Filistinlilere ait topraklara el koydu.

El-Halil kentine bağlı Halhul Belde Belediye Başkanı Hicazi Murib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin gece saatlerinde beldedeki El-Cumcume tepesi bölgesine baskın düzenlediğini belirtti.

Murib, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında bölgede kamp alanı oluşturdukları ve çadırlar kurduklarını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin bu adımla bölgede Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedeflediğini vurgulayan Murib, bu bölgenin Halhul halkının özel mülkü olduğunu ve tapularının bulunduğunu kaydetti.

Murib, yerleşimcilerin bu girişimini kınayarak, Filistinlilerin topraklarına yerleşim birimi kurmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'e göre, Donald Trump ABD'de iktidara gelişinden bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine hız verdiği belirtiliyor.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor, topraklarına el koymaya çalışıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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