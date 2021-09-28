EL HALİL- Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı - Haberler
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EL HALİL- Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında Filistinlilere taşlarla saldırdığı, bazılarını yaraladığı, çok sayıda ev ve araca da zarar verdiği bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında Filistinlilere taşlarla saldırdığı, bazılarını yaraladığı, çok sayıda ev ve araca da zarar verdiği bildirildi.

Filistin basınında yer alan haberler e göre, çok sayıda Yahudi yerleşimci El Halil'e bağlı Yatta beldesi kırsalında Filistinlilerin yaşadığı bölgelere baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri ve araçları taşladığı, saldırıya tepki gösteren bazı Filistinlileri de yaraladığı ifade edildi.

Filistinlilerin de Yahudi yerleşimcilere taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri taşladığı görülüyor.

Filistin sağlık kuruluşlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, İsrail basınında çıkan haberler de söz konusu olaylarda 3 Yahudi yerleşimci ile 2 Filistinlinin yaralandığı, durumlarının ise ağır olmadığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

EL HALİL- Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

EL HALİL- Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

EL HALİL- Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

EL HALİL- Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı
AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: EL HALİL- Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı - Haberler
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