Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı yaktı

20.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:42

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı yaktı, bazı evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci gece saatlerinde Kalkilya kentine bağlı Farata köyüne baskın düzenledi.

Burada bulunan bazı evlerin duvarına Filistinlileri hedef alan ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, köydeki 2 aracı da ateşe verdi.

Ateşe verilen araçların ikisi de kullanılmaz hale gelirken, saldırganların Kalkilya'nın güneyindeki yasa dışı Gil'ad Zoher Yahudi yerleşim biriminden oldukları ifade ediliyor.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sık sık bu tür saldırılar gerçekleştirirken, benzer saldırılar İsrail'deki Filistin köylerinde de yaşanmaya başlandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA