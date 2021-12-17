Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin evine saldırarak 1 kişiyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evine saldırdı ve ev sahibini yaraladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Karyut köyünde yaşayan Semiha Gafri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha karşı 03.00 gibi 15-20 Yahudi yerleşimcinin evlerine saldırdığını belirtti.

Gafri, İsrail ordusuna bağlı askerler olduklarını iddia eden Yahudi yerleşimcilerin kapıyı kırarak eve girdiğini, eşyalara zarar verdiğini ve 65 yaşındaki eşi Vail Mukbil'i darbettiğini anlattı.

Filistinli kadın, yardım çığlıklarını duyan komşuların gelmesiyle söz konusu yerleşimci grubun kaçtığını ifade etti.

Saldırı nedeniyle eşinin üç kaburga kemiğinin kırıldığını, yüzünde morluklar oluştuğunu ve hastanede tedavi altına alındığını aktaran Gafri, İsrail ordusu ya da polisin olaya ilişkin soruşturma girişiminde dahi bulunmadığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, yıl başından kasım ayının ortalarına kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 427 ve yaralanmayla sonuçlanan 115 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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