Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin evine saldırdı
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin evine saldırdı

01.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:54
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin evine saldırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evine saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evine saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yerleşimciler Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Huvare beldesinde Filistinli Mutez el-Kasravi'nin evine taşla saldırdı.

Saldırıda yaralanan olmazken, evin camlarının kırıldığı, kapısının hasar gördüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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