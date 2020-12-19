Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı

19.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:30
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldıran Yahudi yerleşimciler bir kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldıran Yahudi yerleşimciler bir kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güney kesimindeki Mesafer Yatta bölgesinde bir grup Yahudi yerleşimci, tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Ellerinde silah olan yerleşimcilerin önce havaya ateş açtığı sonra Filistinlilere taşla saldırdığı olayda, bir çiftçi atılan taşla kulağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Nablus kentinin güney kesimindeki Calut köyünde Yahudi yerleşimciler, Filistinli çiftçilerin tarlalarına gitmelerine engel oldu.

İsrail askerlerinin koruması altındaki yerleşimciler, "İsrail topraklarında olduğu" iddiasıyla Filistinli çiftçilerin tarlalarına zeytin ağaçları dikmelerine izin vermedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçiler sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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