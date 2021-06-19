Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da duvarlara Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli sloganlar yazdı
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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da duvarlara Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli sloganlar yazdı

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da duvarlara Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli sloganlar yazdı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Ölü Deniz'e (Lut Gölü) giden yolun kenarındaki duvarlara Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli yazılar yazdığı bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Ölü Deniz'e (Lut Gölü) giden yolun kenarındaki duvarlara Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli yazılar yazdığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler Ölü Deniz'e giden yolun kenarında bulunan duvarlara yazdığı İbranice sloganlarla İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaretlerde bulundu.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, söz konusu hakaret içerikli yazılar görüldü.

Fanatik Yahudiler, 15 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlenen provokatif "Bayrak Yürüyüşünde" de Hazreti Muhammed'e hakaret eden sloganlar yazmıştı.

Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı

Öte yandan El-Halil kentine bağlı Tuvvana Belde Belediye Başkanı Muhammed Rib'i, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin beldedeki bazı evleri taşladığını ve atılan taşlardan iki kadının yaralandığını belirtti.

Rib'i, aynı şekilde bir başka Yahudi yerleşimci grubun da belde çevresinde Filistinli bir çobanı darp ettiğini ifade ederek, her iki olayda da İsrail askerlerinin çevrede bulunduğunu ancak Yahudi yerleşimcileri engellemediklerini kaydetti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
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