Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da biri çocuk iki Filistinliyi yaraladı
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da biri çocuk iki Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da biri çocuk iki Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'da aracıyla seyir halinde bulunan bir Filistinli ile beraberindeki çocuğu, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da aracıyla seyir halinde bulunan bir Filistinli ile beraberindeki çocuğu, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus ile Ramallah kentleri arasındaki Shiloh Yahudi yerleşim birimi sakini Yahudi yerleşimcilerin araçlarıyla yoldan geçen Filistinlilere taşlarla saldırdığını belirtti.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısında yaralanan aracında seyir halindeki Filistinli Davsem Rabi ile çocuğunun hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154 ve yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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