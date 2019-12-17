Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı

Bir grup Yahudi yerleşimci işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde bir Filistinlinin evine saldırdı.

17.12.2019 01:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 01:52
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı

Bir grup Yahudi yerleşimci işgal altındaki 'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde bir Filistinlinin evine saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Kalkilya'ya bağlı Cit köyünde bazı Yahudi yerleşimciler, bir Filistinlinin evini uzun süre taşladı.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yahudi yerleşimciler, sık sık Filistinlilerin yaşadığı yerlere bu tür saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA
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