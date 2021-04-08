Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da aktivist hahama saldırdı
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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da aktivist hahama saldırdı

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da aktivist hahama saldırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da "İnsan Hakları için Hahamlar" adlı sol eğilimli insan hakları örgütünün eski başkanı aktivist haham Arik Ascherman'ı sopalarla darbetti.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da "İnsan Hakları için Hahamlar" adlı sol eğilimli insan hakları örgütünün eski başkanı aktivist haham Arik Ascherman'ı sopalarla darbetti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir Beldesi toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ma'ale Ahuvia çevresinde Yahudi yerleşimcilerin İsrailli aktivistlere saldırdığı görüldü.

Dün gerçekleşen olayda, Yahudi yerleşimciler aktivist haham Ascherman'ı, kameraların önünde sopalarla darbetti.

Görüntülerde, çevredekilerin "dur" çağrılarına rağmen maskeli Yahudi yerleşimcilerin Ascherman'a şiddet uygulamayı sürdürmesi dikkati çekti.

Ascherman'ın aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İnsan hakları aktivisti hahamı darbedenlerin, "Tepe Gençliği" (Hilltop Youth) adlı fanatik Yahudi yerleşimci grubun mensupları olduğu kaydedildi.

"Tepe Gençliği", zaman zaman işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve mülklerine zarar vermekle gündeme geliyor.

Şiddete uğrayan haham, İsrail askerlerini suçladı

Öte yandan Haham Ascherman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir başka vahşi saldırı. Bu kez bir grup Yahudi yerleşimcinin Deyr Cerir'deki tarlalardan tarım ürünlerini çalacakları haberini almıştık. Bu Yahudi yerleşim birimi, İsrail hukukuna göre de yasa dışı. Askerlerin burayı dün tahliye etmiş olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin bölgeden gönderilmediğini ve 6 ile 7 Nisan boyunca Filistinli çiftçilerin ürünlerini çaldıklarına vurgu yapan Ascherman, İsrail askerlerinin başına gelenlerden sorumlu olduğunu kaydetti.

Aktivist haham, paylaştığı mesajında, "Çok söze gerek yok, güvenlik güçleri işlerini tamamlamış olsalardı, bunlar yaşanmayacaktı." ifadelerine yer verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve aktivistlere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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