Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

07.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:21
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralandı.

Filistinli aktivist Cihad el-Kak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'a bağlı Kefr Malik Beldesinde Filistinli çiftçilere taş ve sopalarla saldırdığını, havaya ateş açtıklarını söyledi.

Kak, Filistinli çiftçilerin tarlalarını ekmek için bölgeye gitmeye çalıştıkları sırada yerleşimcilerin saldırısına uğradıklarını ifade ederek, 3 çiftçinin çeşitli şekillerde yaralandıklarını kaydetti.

İsrail askerlerinin olayın büyümemesi için iki taraf arasına girdiğini belirten Kak, askerlerin göz yaşartıcı gaz ile ses bombası kullandığını aktardı.

Son haftalarda, Kefr Malik Beldesi'nde Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesiyle beraber bölgedeki İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimciler ile Filistinli sakinleri arasında sık sık arbede yaşanıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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