Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırarak 2 kişiyi yaraladığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Beşşar el-Karyuti, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti kırsalında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığını söyledi.

Taşlı ve sopalı saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını aktaran Karyuti, iki yaralının da Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Karyuti, Yahudi yerleşimcilerin saldırısında çevrede bulunan Filistinlilere ait araçların da zarar gördüğünü kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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