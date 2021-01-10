Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen mamüller Dubai yolunda

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen mamüllerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk sevkiyatı bugün başladı.

İsrail'in Kanal7 televizyonunun haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinden Dubai Emirliği'ne ilk zeytinyağı ve bal sevkiyatının başladığı belirtildi.

Haberde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşim birimini bünyesinde bulunduran Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın sevkiyat sırasında hazır bulunduğu ve "Bu Şomron ile İsrail için tarihi bir gündür." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Dagan, 10 Aralık'taki açıklamasında, "Şomron bölgesi ürünlerinin büyük miktarlarla Müslüman bir ülkeye satılacağını" gururla duyurmuştu.

Yasa dışı yerleşim birimleri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), bu yılın başlarında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirketleri içeren "kara liste"yi yayımlamıştı.

Söz konusu listede hem İsrailli hem de uluslararası şirketler yer alıyor.

BAE şirketleri, bundan sonra OHCHR'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak inşa ettiği yerleşimlerde faaliyet gösteren 112 şirketin yer aldığı listedeki isimlerden bazılarıyla anlaşma yaptı.

BM Güvenlik Kurulu ve Genel Kurulu'nun kararlarına göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı ve savaş suçu kabul ediliyor.

ABD ile BAE haricinde tüm ülkeler, yerleşim birimleri ürünlerini "İsrail malı" olarak kabul edilmesini reddediyor.

Yerleşim birimlerini reddeden Avrupa Birliği, 2015 yılında, tüketicinin Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerini ayırt edebilmesi için üretim yerini ibraz edecek şekilde etiklenmesi kararı aldı. Söz konusu karar Tel Aviv yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat