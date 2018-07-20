Yahudi Ulus Devlet Yasasına Tepkiler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Meclisinde dün kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının İsrail'in içişlerini ilgilendiren bir konu olduğunu ve bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

Merkel, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen geleneksel yaz dönemi basın toplantısında, İsrail'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğine işaret ederek, demokratik bir Yahudi devletinin varlık hakkının olduğunun altını çizdi.

Angela Merkel, "Yeni yasa İsrail'in içişlerini ilgilendiren bir konu. Bu konuda içişlerine karışmak istemiyorum, o nedenle yorum yapmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Almanya Şansölyesi bunun yanı sıra Filistin'in de devlet olarak yaşaması gerekliliğini vurgulayarak, şu anda İsrail'de devam eden yoğun tartışmaların içinde azınlık haklarının korunmasının demokratik açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

Merkel, "Almanya iki devletli çözüm önerisinin arkasında olmaya devam ediyor." dedi.

AJC de tepki gösterdi

Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC) Berlin Temsilciliği de İsrail'in kabul ettiği Yahudi ulus devleti yasasına tepki gösterdi.

AJC Berlin'in Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "yasa nedeniyle şaşkın olunduğu" belirtildi.

Açıklamada, yeni yasanın Arap azınlığın durumu ile yeni yerleşim alanlarının teşviki konusu gibi iki önemli soruya açıklık getirilmesi gerektiği de ifade edildi.