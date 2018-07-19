Yahudi Milletinin Devleti' Yasası İsrail Parlamentosundan Geçti

İsrail parlamentosunda, ülkeyi "Yahudilere özel" olarak yeniden tanımlayan tartışmalı bir yasa uzun süren bir oturum sonrası kabul edildi.

Parlamentodan geçen "Yahudi milletinin devleti" yasası ile Arapça, ülkenin iki resmi dilinden biri olmaktan çıkarıldı. Yahudi yerleşimlerinin inşaasına devam edilmesi ise "ulusal bir çıkar" olarak tanımlandı.

Yasa ile "birleşik ve bütün" bir Kudüs'ün de başkent olduğu belirtiliyor.

İsrailli Arap milletvekilllerinin yoğun protestolarına rağmen geçen yasa ile ilgili ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tarihi bir an" açıklamasını yaptı.

Perşembe sabahına kadar devam eden oturumda 55 "Hayır" oyuna karşı 62 "Evet" oyu ile geçen yasa, İsrail'i "Yahudi halkının tarihi anayurdu" olarak tanımlıyor ve "Yahudilerin ulusun kaderini tayin etmekte özel hak sahibi olduğu" belirtiliyor.

Yasanın ilk halinde yer alan, "sadece Yahudilerin yaşayacağı topluluklar oluşturulması" ibaresi gibi bazı maddeler, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in çekincelerini belirtmesi üzerine metinden çıkarıldı.

9 milyonluk İsrail'de Arap nüfus ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.



'Demokrasinin ölümü' Yasalar kapsamında Araplar, ülkenin eşit vatandaşı olarak sayılsa da, eğitim, sağlık ve iskan gibi alanları örnek göstererek uzun süredir ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri şikayetini dile getiriyor.

Tartışmalı "Yahudi milletinin devleti" yasasının parlamentodan geçmesi sonrası Arap kökenli milletvekillerinden Ahmed Tibi, "demokrasinin ölümü" değerlendirmesini paylaştı.

Ülkedeki Arapların haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu olan Adalah ise yasanın, "ırkçı politikalar ile etnik üstünlüğü bir adım öteye taşıma amacı taşıdığını" açıkladı.

Başbakan Netanyahu yasa ile ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, "İsrail demokrasisindeki sivil hakları korumaya devam edeceğiz ancak çoğunluğun da bazı hakları vardır ve çoğunluk karar vericidir." demişti.