Yahudi Kültürü Avrupa Günü
Avrupa'nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001'den beri Türkiye'de kutlanan "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolayısıyla 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda farklı etkinlikler düzenlendi.
24.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:21
Avrupa'nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001'den beri Türkiye'de kutlanan "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolayısıyla 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda farklı etkinlikler düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Yahudi Kültürü Avrupa Günü