24.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:21

Avrupa'nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001'den beri Türkiye'de kutlanan "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolayısıyla 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda farklı etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA