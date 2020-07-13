Yahşiyan Belediyesi'nde 7 personel karantinaya alındı
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 8 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındığını bildirdi.
13.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:23
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 8 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındığını bildirdi.
Türkyılmaz, yaptığı açıklamada belediyenin muhasebe biriminde çalışan bir personelin Ankara'da katıldığı düğünde koronavirüse yakalandığını değerlendirdiklerini kaydetti.
Personelin tedavi altına alındığı ve temas halinde olduğunu düşündükleri 7 çalışanın da karantinaya aldığını vurgulayan Türkyılmaz, çalışanlarını sosyal mesafe ve maske takması konusunda uyardı.
Kaynak: AA