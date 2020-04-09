Yahşihan Şehit Aydın Çopur Parkı 23 Nisan'da açılacak Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Şehit Aydın Çopur Parkı'nın 23 Nisan tarihinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Şehit Aydın Çopur Parkı'nın 23 Nisan tarihinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.

Seyrantepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehit Aydın Çopur Parkı'nda incelemelerde bulunan Türkyılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Türkyılmaz, burada yaptığı açıklamada, park alanındaki çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, "Parkın temelini 23 Ocak'ta MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ile atmıştık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 23 Nisan tarihinde de inşaatı tamamlanarak parkı hizmete açacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA