Yahşihan Kaymakamı Yılmaz ile Başkan Türkyılmaz, pazar yerinde incelemelerde bulundu Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Bayraktepe Mahallesi'nde kurulan pazara girişlerine dezenfektan ve maske standından aldıkları maskeleri takarak pazarı ziyaret eden Yılmaz ve Türkyılmaz, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Yılmaz ve Türkyılmaz, pazardaki tüm tezgahları tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA