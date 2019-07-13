Yahşihan İtfaiyesi yeni yerinde

Bir süredir süren çalışmaların sonunda İtfaiye Müdürlüğü yeni yerinde hizmete açıldı. Açılışta dua edilip, kurban kesildi.

KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞTU

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, her geçen gün bir projeye daha imza atıp, halkın beğenisini kazanıyor. Seçim kazandıktan sonra yeni İtfaiye Müdürlüğü binasının kurulması için harekete geçen Türkyılmaz, daha önce talimat verdiği İtfaiye Müdürlüğünün yeni binasının açılışını bugün yaptı. Kısa sürede yeni yerine geçen İtfaiye Müdürlüğü, konum olarak Yahşihan'ın her noktasına hakim durumunda. Ekip ve ekipman anlamında da güçlenen Yahşihan İtfaiyesi, kurumsal bir yapıya kavuştu.

70 BİN TL'YE MAL OLDU

Açılışta dualar edildi, kurban kesildi. Kurbanın kanını itfaiye personellerinin alnına süren Başkan Türkyılmaz, "Hayırlı olsun. Rabbim kaza bela vermesin" dedi. İtfaiye Müdürlüğünün 70 bin TL'ye mal olduğunu dile getiren Türkyılmaz, halkın artık daha sağlıklı ve daha güvenli itfaiye hizmeti alacağını söyledi. Türkyılmaz, "Canımızı teslim ettiğimiz itfaiyemiz çok şükür yeni yerine geçti. Kısa süre içinde yapı tadilatını bitirip hizmete açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 70 bin TL'ye mal oldu. Yahşihan her şeyin en iyisine layık. Hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler