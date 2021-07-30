Yahşihan İtfaiyesi Destek İçin Osmaniye yolunda
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Yahşihan İtfaiyesi Destek İçin Osmaniye yolunda

Yahşihan İtfaiyesi Destek İçin Osmaniye yolunda
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Osmaniye'de çıkan orman yangının söndürme çalışmalarına destek olmak için Yahşihan Belediyesi tarafından bölgeye itfaiye destek ekibi gönderildi.

Osmaniye'de çıkan orman yangının söndürme çalışmalarına destek olmak için Yahşihan Belediyesi tarafından bölgeye itfaiye destek ekibi gönderildi.

Osmaniye'ye doğru yola çıkan Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalarda görev alacak. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Ülkemiz genelinde çıkan yangınlar bizleri derinden üzdü. İlçemiz kaç gündür su sorunu çekerken tüm ilçelerimizde bizler için imece usulü yardıma koşmuş, destek vermişti. Şimdi sıra bizlerde. AFAD'dan gelen talep doğrultusunda itfaiye ekibimizin Osmaniye'de olması istendi. İtfaiye ekiplerimizi, Osmaniye'de başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gönderdik. Susuz kalabiliriz ama ülkemiz ormansız kalmasın. Bir an önce tüm yangınların kontrol altına alınmasını diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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