Yahşihan'ın alt yapısı baştan sona yenileniyor Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde planlanan alt yapı çalışmaları başladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde planlanan alt yapı çalışmaları başladı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Haziran ayının başında duyurmuş olduğu altyapı çalışmalarına Yenişehir Mahallesi Çankırı Blokları mevkiinde kurban keserek başladı. "Söz verdik; yapıyoruz" diyen Türkyılmaz 500 günde alt yapı projesinin biteceğinin müjdesini verdi. Başlanan alt yapı çalışmasında Yahşihan ilçesinin en az 100 yıl altyapı sorununu çözeceğini belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz altyapının 232 bin 938 metre olacağını ve toplamda 73 milyon liraya mal olacağını belirtti.

"Çalışmalar 500 günde tamamlanacak"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz konuşmasının devamında; "Söz verdiğimiz gibi ilçemizin alt yapı çalışmalarına bugün kurban keserek başladık. Bu süre içerisinde büyük bir sabır ve anlayışla çalışmalarımızın tamamlanmasını bekleyen ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten belediye ekiplerimiz, başlatılan çalışmaları 500 yüz günde tamamlayarak ilçemizde altyapı alanında büyük bir sorunu çözüme kavuşturacak. İlçemizi güzelleştirmek adına çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA