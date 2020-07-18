Yahşihan'da Yeni Merkez Camisi için ilk kazma vuruldu
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Yahşihan'da Yeni Merkez Camisi için ilk kazma vuruldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kentin yeni sembolü olmaya aday Merkez Camisi için hafriyat çalışmaları başladı.

Yahşihan'da Yeni Merkez Camisi için ilk kazma vuruldu
18.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:42

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kentin yeni sembolü olmaya aday Merkez Camisi için hafriyat çalışmaları başladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kadıoğlu Mahallesinde yapımına başlanan Yeni Merkez Cami için tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar eşliğinde Yeni Merkez Cami inşaatında ilk kazma vurulurken kurban da kesildi. Ardından kurbanlar kesildi.

"Camimize destek vereceğimizin taahhüdünü veriyorum"

Törende konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yeni Merkez Camimiz yapıldıktan sonra güzel bir meydana sahip olacağız. İlçemize yapılan tüm hizmetler bizim için çok önemlidir. Camimiz de önemli hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Buradan camimize destek vereceğimizin taahhüdünü veriyorum. Camimiz ilçemize çok yakışacak. Yeni Merkez Camimizin ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlı olması dileğiyle. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Türkyılmaz çok güzel işler yapıyor, onun kıymetini bilin"

Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz yeni görev yeri Menemen ilçesine gitmeden önce hayırlı bir açılışa geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Yılmaz, "Başta Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz olmak üzere bu güzel mabedin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel cami Yahşihan Belediye Başkanımıza ve Yahşihanlılara nasip oldu. Ayasofya'nın ibadete açılmasının arifesinde böyle bir güzel caminin açılması bizim için çok iyi oldu. Ayasofya'yı kapatmakla ruhumuza kilit vurmuşlardı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kilidi açtı. Aynı şekilde burada da bir ruhun temelini atıyoruz. Zamanlaması çok güzel oldu. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz çok güzel işler yapıyor. Onun kıymetini bilin. Yaptığı işleri takdir ediyorum. Allah camimizde bir an önce namaz kılmayı nasip etsin" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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