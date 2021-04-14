Yahşihan'da yabani otlarla mücadele başladı
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Yahşihan'da yabani otlarla mücadele başladı

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Yahşihan'da yabani otlarla mücadele başladı

Yahşihan Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte yürüyüş yolları, kaldırımlar ve yol kenarlarında çıkan yabani otlarla mücadeleye başladı.

Yahşihan Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte yürüyüş yolları, kaldırımlar ve yol kenarlarında çıkan yabani otlarla mücadeleye başladı. Mücadele çalışmaları kapsamında yabani otlar ilaçlanarak bertaraf ediliyor.

Çalışmalarla yabani otların yayılmasının önüne geçilmesi, zararlı böceklerin, yılan, kertenkele gibi hayvanların ve bakterilerin üreme alanlarının oluşmasının engellenmesi hedefleniyor. Yabani otla mücadele kapsamında ilaçlamanın yanı sıra ot biçme ve temizlik çalışmaları da gerçekleştirilirken, salgın sürecinde vatandaşların kısıtlı sokağa çıkma sürelerinde zararlılarla karşı karşıya kalmaması için ciddi bir çalışma yürütülüyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla ilçede ilaçlama çalışmalarına başlandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır, "Yabani otlar konusunda herhangi bir sorun yaşamaması için yoğun bir şekilde ilaçlama çalışması başlattık. İlçemizde vatandaşların sıkıntı çekmemesi adına çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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