Yahşihan'da tüm hanelere ücretsiz maske dağıtıldı
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Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel

Yahşihan'da tüm hanelere ücretsiz maske dağıtıldı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatı ile Yahşihan'da bulunan tüm hanelere ücretsiz maske dağıtıldı.

14.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:50
Yahşihan'da tüm hanelere ücretsiz maske dağıtıldı

EKİPLER HER EVİN KAPISINI ÇALDI

Yahşihan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yahşihan'da bulunan tüm hanelere maske dağıttı. Yahşihan Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan tüm evleri, apartmanları ve siteleri gezerek kapıları tek tek çaldı. Kapılarını açan vatandaşlara maskeler ücretsiz bir şekilde verilirken, evde olmayan vatandaşların ise kapı kollarına maskeler asıldı. Yahşihan Belediyesi ekipleri tarafından kapısına kadar getirilen maskeyi teslim alan bir vatandaş ise, "Yahşihan Belediyesine teşekkür ediyorum, önemli bir eksikliği gideriyorlar." dedi.

'SİZ EVİNİZDE, BİZ EMRİNİZDE'

Maske dağıtımıyla ilgili bilgi veren Yahşihan Belediyesi personeli Ömer Onan, "Yahşihan Belediye Başkanımız Sayın Osman Türkyılmaz'ın direktifleri doğrultusunda Yahşihan'da ikamet eden tüm ilçe sakinlerimize maskelerimizi dağıtarak, sağlıklı yaşamlar diledik. Yahşihan halkına buradan çağrımızdır; siz evinizde, biz emrinizde." dedi.

Kaynak: Bültenler

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