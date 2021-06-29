Yahşihan'da parktan hortumla su çalan vatandaş yakalandı

Yahşihan Belediyesine gelen ihbar üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, Erenler Mahallesinde belediyeye ait parktan ikamet ettiği eve hortumla kaçak su çekerek hırsızlık yapan F.B. isimli bir vatandaş tespit etti.

Emniyet güçlerine bildirilen vatandaşa yasal işlem başlatıldı.

KAÇAK SUYA GEÇİT YOK

Yahşihan Belediyesine gelen ihbar üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, Erenler Mahallesinde belediyeye ait parktan ikamet ettiği eve hortumla kaçak su çekerek hırsızlık yapan bir vatandaş tespit etti. Emniyet güçlerine bildirilen F.B.'ye yasal işlem başlatıldı. Kaçak suya asla geçit vermeyen Yahşihan Belediyesi düzenli olarak kontroller yapmaya devam ediyor. Yahşihan Belediyesi tarafından ilçe genelinde bir yandan alt yapı çalışmaları sürerken, bir yandan kaçak su teftişleri devam edilip, gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Her şeyde olduğu gibi su kullanımında da adaleti sağlamak, kimsenin hakkını kimseye yedirmemek için kontrollerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. Kaçak suya ilçemizde geçit vermeyeceğiz." İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: Bültenler