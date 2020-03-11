Yahşihan'da metruk binalar ve usulsüz iş yerleri yıkılıyor Yahşihan ilçesinde metruk binalar ve usulsüz iş yerlerinin yıkımı devam ediyor.

Yahşihan ilçesinde metruk binalar ve usulsüz iş yerlerinin yıkımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Osman Türkyılmaz'ın seçim propagandasında dile getirdiği usulsüz iş yerlerinin ve metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Türkyılmaz, ilçe merkezi ve Yenişehir Mahallesi'nde sık sık yıkım işlemi gerçekleştirdiklerini ve son olarak merkezde bulunan metruk bir ev için yıkım kararı verildiğini belirtti.

Eski ve kullanılamaz halde olan binanın mahalledeki vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yıkım işleminin gerçekleştirildiğini dile getiren Türkyılmaz, yıkım işlemlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA