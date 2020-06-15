Yahşihan'da Kovid-19 tedbirleri
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Yahşihan'da Kovid-19 tedbirleri

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde maske dağıttı.

Yahşihan'da Kovid-19 tedbirleri
15.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:15

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında zabıta ekiplerinin Yeşilvadi Mahallesi pazar yerinde şeritleme çalışması yaparak, çevrenin daha temiz olması için esnaflara çöp poşeti dağıttığı belirtildi.

Yahşihan Belediyesinin vatandaşın sağlığı ile ilgili gıda maddelerine el sürülmemesi konusunda bir yandan kontrolleri sağladığı, bir yandan da pazarcı esnafa maske dağıttığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca dolmuşlarda el dezenfektanlarının olup olmadığına kontrol eden zabıta ekipleri boş olan el dezenfektanlarını doldurarak hijyen konusunda uyarılarda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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