Yahşihan'da Kadınlar Kuraklık Nedeniyle "Yağmur Ekmeği" Yapıyor
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Yahşihan'da Kadınlar Kuraklık Nedeniyle "Yağmur Ekmeği" Yapıyor

Yahşihan ilçesinde kuraklık nedeniyle kadınlar "yağmur ekmeği" yapıyor.

Yahşihan'da Kadınlar Kuraklık Nedeniyle

Yahşihan ilçesinde kuraklık nedeniyle kadınlar "yağmur ekmeği" yapıyor.

Kadınlar, farklı mahallerde kurulan çadırlarda, hayırseverin verdiği un, yağ ve yakacakları kullanarak ekmek pişiyor.

Duaların kabulü, yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için pişirilen ekmek, vatandaşlara ikram ediliyor.

Ekmek pişiren Şerife Düzen, Allah rızası için yaptıkları dua ve hayırlı işlerin ardından yağmur yağmasını dilediklerini söyledi.

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