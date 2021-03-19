Yahşihan'da iş yerleri dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yahşihan'da iş yerleri dezenfekte edildi

19.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:42
Yahşihan'da iş yerleri dezenfekte edildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan iş yerleri tek tek dezenfekte edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan iş yerleri tek tek dezenfekte edildi.

Yahşihan Belediyesi, artan korona virüs vakaları sonrasında ilçede harekete geçti. Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınında ilk günden bu yana cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, pazaryerleri, toplu taşıma merkezi, aile sağlık merkezleri ve benzeri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de süreç boyunca aktif bir çalışma yürütüyor. Yahşihan Belediyesince ilçedeki iş yerlerinin tek tek dezenfekte edildi. Sağlığın gözetilerek yapılan çalışmalarda işletme sahiplerinin yükü bir nebze de olsa hafiflerken vatandaşlar da gönül rahatlığıyla alışverişini yapıyor.

İş yerlerinin dezenfektesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, gerçekleştirilen duyarlı ve özverili çalışmalardan ötürü Yahşihan Belediyesine ve Başkan Osman Türkyılmaz'a teşekkürlerini iletti. - KIRIKKALE

Yahşihan'da iş yerleri dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Demet Akbağ Ayşegül Çınar Çağatay Ulusoy
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yahşihan'da iş yerleri dezenfekte edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:51:35. #1.15#
title