Yahşihan'da hasat zamanı Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte hububat alanında çiftçiler, hareketli günler yaşıyor. Bu kapsamda arpa ve buğdaylar Yahşihan'da hasat edilmeye başlandı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz çiftçilere bereketli bir hasat yılı dileyerek biçerdöverin direksiyonuna geçip hasat yaptı.

ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Ülkenin en çok üretilen ürünlerinden olan buğday ve arpanın biçerdöverler tarafından biçilerek Yahşihan İlçesinde ekili alanlarda hasadı yapılmaya başlanırken, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz çiftçilerin her zaman yanında olduğunu belirtti. Türkyılmaz daha sonra biçerdöver kullanarak çiftçilere ikramlarda bulundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir" sözü ile örnek veren Türkyılmaz; "Bugün alın teri ile kazanan değerli çiftçilerimizi ziyaret edip hasatları bereketli olsun dedik. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı, verimli bir hasat dönemi ve kolaylıklar diliyorum. Bütün dileğimiz ürün toplamının yüksek olması ve tarlada verilen emeğin piyasada gerçek değer bulmasıdır. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler